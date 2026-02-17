Cacciatori trovati morti nel bosco | il primo colpo partito per errore poi la strage

Due cacciatori sono stati trovati morti nel bosco dopo uno scambio di colpi che è partito per errore. La causa è stata una svista: uno dei cacciatori ha scambiato una sagoma di uomo per quella di un cinghiale, portando poi a una sparatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La scena del ritrovamento mostrava sangue e bossoli sparsi tra gli alberi, confermando la dinamica accidentale.

Una svista, la sagoma di una persona scambiata per quella di un cinghiale, poi lo scambio di colpo d'arma da fuoco. Sarebbe questa l'assurda dinamica della sparatoria in cui sono morti l'82enne Antonio Gatani e i fratelli Giuseppe e Devis Pino, trovato morti lo scorso 28 gennaio a poca distanza uno dall'altro in contrada Caristia, nel bosco di Montagnareale, in provincia di Messina. I corpi erano stati scoperti da un giovane che faceva motocross e che ha dato l'allarme, ma fin da subito il quadro è apparso anomalo.

