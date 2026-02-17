Bremer si è infortunato alla gamba durante la partita contro il Galatasaray a Istanbul, costringendo l’allenatore a sostituirlo già nel primo tempo. La Juventus ha affrontato una difficoltà improvvisa in mezzo al campo, con il difensore che ha lasciato il campo dopo aver subito un colpo durante un contrasto.

Brutte notizie per la Juventus durante la sfida di Istanbul contro il Galatasaray, valida per l’ andata dei playoff di Champions League. Oggi, martedì 17 febbraio, Gleison Bremer ha accusato un problema fisico nel corso del primo tempo, costringendo lo staff tecnico a intervenire con una sostituzione per evitare complicazioni. Dolore a metà primo tempo e primo controllo a bordo campo. Il difensore brasiliano ha iniziato a sentire dolore alla gamba a metà della prima frazione. L’episodio è arrivato pochi minuti prima del secondo gol di Koopmeiners, che al 32’ ha fissato il parziale sul 2-1. Bremer è stato accompagnato fuori dal campo e valutato dallo staff medico, mentre dalla panchina veniva richiamato Gatti per un possibile cambio immediato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bremer ko a Istanbul: problema alla gamba contro il Galatasaray, sostituzione nel primo tempo

Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra problema al flessore destroBremer si è fatto male durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un problema al flessore destro.

Infortunio Acerbi, serata da dimenticare per l’Inter in Champions League: dopo Calhanoglu va ko anche il difensore nel corso del primo tempo contro il Liverpool!Una serata difficile per l’Inter in Champions League, segnata da infortuni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.