Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 17 febbraio 2026

Il 17 febbraio 2026, a Caserta, il furto di un'auto ha causato un inseguimento nelle strade del centro, coinvolgendo diverse forze dell’ordine. La polizia ha intercettato il veicolo in via Roma, bloccandolo dopo un'ora di corsa tra le vie affollate. Nel frattempo, i cittadini si sono fermati a guardare l’azione, alcuni riprendendo con lo smartphone. Questa sera, le autorità hanno reso noto che l’auto era stata rubata poco prima, e il colpo ha portato a un blitz che ha evitato conseguenze peggiori.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 17 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale. Secondo le testimonianze una persona mascherata si sarebbe gettata nel fiume scavalcando il parapetto del Ponte Romano. Guarda il video. - Tromba d'aria nel casertano. Alberi e pali della luce abbattuti: danni in tutta la città di Aversa. Guarda foto e video. - Ancora nessuna traccia di Massimiliano: ispezionati anfratti e cavità. Perlustrata la frazione di Calvisi.🔗 Leggi su Casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 17 gennaio 2026Ecco le principali notizie di Caserta del 17 gennaio 2026, tra cronaca, attualità e politica. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° febbraio 2026Questa mattina, una tragedia ha scosso la provincia di Caserta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 febbraio 2026; Pavia Uno TV Radio Pavia Breaking News – 10 febbraio 2026; Breaking News delle 21.30 | L'Italia ricorda le vittime delle foibe; Chirurgia senologica mininvasiva all’Ospedale di Biella. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 17 febbraio 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 17 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'11 febbraio 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, meteo e politica. Volete una panoramica completa delle notizie dell'11 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Dai danni del maltempo in Calabria ai ritardi per la costruzione del nuovo ospedale di Reggio Calabria: questo e molto altro nelle Breaking news delle 19.00 facebook