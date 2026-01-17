Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 17 gennaio 2026

- Vigili urbani fermano automobilista senza patente né assicurazione ma vengono accerchiati dagli immigrati. Gli stranieri avevano iniziati a spintonare e rivolgere sputi all'indirizzo degli agenti della polizia municipale: l'intervento dei carabinieri in transito nella zona ha evitato il peggio. - "Altro che larghe intese, il centrosinistra voleva solo occupare le poltrone", il sindaco Trombetta replica alle accuse e commenta le dimissioni dei 13 consiglieri che hanno posto fine alla sua amministrazione. Intanto don Gianni Vella lancia il "Patto per la città": "A chi si candiderà va chiesto un impegno pubblico, chiaro e vincolante sul piano politico e morale, a garantire un governo stabile per l'intera durata della legislatura".

