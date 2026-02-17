Braccio sotto la pressa 32enne in ospedale

Un uomo di 32 anni è finito in ospedale dopo un incidente accaduto ieri presso la fabbrica di ceramiche Panaria a Fora di Cavola, frazione di Toano. Il lavoratore si è ferito gravemente con il braccio sotto la pressa durante il turno, provocando un’emergenza sul posto. La macchina era attiva quando si è verificato l’incidente, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Un grave incidente sul lavoro, quello che si è verificato ieri alla ceramica Panaria a Fora di Cavola, frazione del comune di Toano, in via dell'Industria. L'infortunio, che sul momento era apparso particolarmente grave, è accaduto nella catena di lavoro verso le 12,30. La vittima è un operaio di 32 anni residente nell' Appennino reggiano. Per cause ancora da chiarire un braccio dell'uomo è rimasto infatti schiacciato da una pressa. È stata quindi allertata immediatamente la centrale del 118, che ha inviato sul posto l' elisoccorso di Parma, l'ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo, l'automedica di Castelnovo Monti, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri dalla compagnia di Castelnovo Monti.