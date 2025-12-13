Ferito al braccio per presunta esplosione ordigno | 32enne in ospedale

Un uomo di 32 anni di Cellino San Marco è stato ricoverato questa notte al Pronto soccorso dell'ospedale

BRINDISI - Un uomo di 32 anni di Cellino San Marco è arrivato questa notte (13 dicembre 2025) al Pronto soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi con gravi ferite a un braccio. L'incidente sarebbe legato all'esplosione di un ordigno. Il giovane è stato trasportato in sala operatoria dove. Brindisireport.it

