Botte e deliri sulla moglie | Hai satana in corpo

Una lite violenta tra marito e moglie si è scatenata ad Ascoli, quando lui ha urlato accuse pesanti e insulti minacciosi. La discussione è degenerata in una serie di insulti e minacce, tra cui frasi come “Hai satana in corpo” e “ti do fuoco e ti uccido”. La coppia si trovava in casa, ma il marito ha perso il controllo, scagliandosi contro la donna con rabbia e parole dure. La scena si è svolta davanti ai vicini, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.

Ascoli, 17 febbraio 2026 – "Hai satana in corpo, sei una vipera, non mi fido più di te, sei pazza, ti do fuoco e ti uccido". Parole che un ascolano di 41 anni era accusato di aver pronunciato nei confronti della moglie, picchiandola ripetutamente. La condanna. Al termine del processo, l'imputato, difeso dall'avvocato Alessandro Angelozzi, è stato condannato dal Collegio del tribunale di Ascoli a due anni e quattro mesi di carcere, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni alla moglie e alla figlia. All'uomo sono state riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate; ciò, unito alla 'continuazione', ha comportato che la pena risultasse relativamente mite, tenuto conto della gravità delle accuse.