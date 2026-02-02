Un bosco urbano e percorso ciclabile in via Borgo Palazzo

Sono iniziati i lavori per trasformare via Borgo Palazzo, creando un nuovo bosco urbano e un percorso ciclabile. L’obiettivo è riqualificare l’area verde che si estende fino a via Daste e Spalenga. Il sindaco Zambelli promette di lavorare per rigenerare il quartiere e offrire spazi migliori ai cittadini. Ora si attende il completamento del progetto, che porterà più natura e sicurezza nelle strade di questa zona.

IL PROGETTO. Cominciati i lavori per riqualificare la grande area verde fino a via Daste e Spalenga. Zambelli: «Impegno per rigenerare il quartiere». A tre anni dall'inaugurazione delle tre palazzine di via Borgo Palazzo, che hanno portato nel quartiere circa 110 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica, sta per chiudersi finalmente il cerchio di un progetto più ampio (e fino all'inaugurazione dei tre edifici, anche uno dei più tormentati della recente storia edilizia cittadina): entro ottobre saranno infatti completate le opere di urbanizzazione secondarie che ridisegneranno uno dei comparti più delicati e strategici dell'area est del capoluogo, un intervento destinato a cambiare il volto del quartiere restituendo ai cittadini spazi verdi, collegamenti sicuri e nuovi servizi.

