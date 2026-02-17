Bollate tenta il furto di un’auto poi fugge | preso

A Bollate, un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un’auto in via Anna Frank a Cassina Nuova, causando una breve fuga che si è conclusa con il suo cattura. L'uomo, sorpreso dai militari, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. La scena si è svolta nella notte, quando i Carabinieri hanno notato il suo comportamento sospetto e sono intervenuti immediatamente.

