boeri e zucchi a processo per la beic

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati in tribunale dopo aver partecipato a un procedimento giudiziario legato al concorso per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura. La causa nasce da presunte irregolarità nelle procedure di selezione, che hanno portato a una verifica legale sulle decisioni prese durante la gara pubblica. Entrambi gli architetti sono coinvolti in questa vicenda, che ha attirato l’attenzione di diversi professionisti del settore.
Vanno a processo gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi per la vicenda che riguarda il concorso per il progetto della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura. Ieri nell'udienza preliminare il gup Fabrizio Filice ha deciso il rinvio a giudizio per i due professionisti di fama internazionale e docenti del Politecnico. Boeri e Zucchi sono accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova biblioteca. Il gup ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti coinvolti. Il processo comincerà il 17 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'architetto Stefano Boeri e l'architetto Cino Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche.
