Usa-Ucraina intesa vicina | Zelensky pronto a volare da Trump Meloni fa asse con Rubio | Garanzie per Kiev chiave per la pace
Il pendolo dei negoziati sulla fine della guerra tra Russia e Ucraina continua ad oscillare ed ora, dopo aver temuto di dover ingoiare un accordo di «capitolazione», è Kiev a credere nel nuovo piano che starebbe prendendo forma nei conciliaboli con gli americani. Mentre i russi masticano amaro. Dopo i colloqui svolti a Ginevra nella giornata di domenica, anche grazie alla mobilitazione degli europei, gli americani hanno rimesso mano al piano, che secondo indiscrezioni si è ora ridotto a “soli” 19 punti rispetto ai 28 di partenza. Non si conoscono ufficialmente i dettagli, ma sembra che molte delle condizioni più punitive per l’Ucraina siano state corrette o rimosse dalla bozza di accordo. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Mentre il premier britannico Starmer, parlando alla Camera dei Comuni, ha minimizzato l'intesa Usa-Ucraina, riferendo di una Kiev soddisfatta dalla bozza emersa a Ginevra, i media internazionali, che citano funzionari ucraini, riportano il raggiungimento di Vai su Facebook
#nowar - Da 28 a 19 punti, chi pagherà davvero il prezzo? USA e #Ucraina hanno trovato un'intesa su un nuovo accordo di pace in 19 punti, lasciando però al presidente Trump e al suo omologo ucraino Zelensky le decisioni sui punti più sensibili youtube.co Vai su X
Segnali di pace per l'Ucraina: Kiev dice 'Sì' al piano Usa-Ginevra - Nei colloqui sulla guerra in Ucraina arriva un segnale di svolta: Kiev ha dato il suo assenso preliminare al piano di pace in 19 punti definito a Ginevra con gli Stati Uniti. altarimini.it scrive
Ucraina, i media: «Sì alla bozza di pace, Kiev verso l’accordo con gli Usa» - Prova ne è anche che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole incontrare il presidente Trump «il prima possibile», possibilmente durante il ponte del Ringraziamento, per finalizzare l’accordo ... Segnala unionesarda.it
Tra Usa e Kiev intesa su bozza nuovo piano di pace in 19 punti. Casa Bianca: un paio di punti di disaccordo - È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro tra rappresentanti di ... Come scrive ilsole24ore.com