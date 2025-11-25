Usa-Ucraina intesa vicina | Zelensky pronto a volare da Trump Meloni fa asse con Rubio | Garanzie per Kiev chiave per la pace

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pendolo dei negoziati sulla fine della guerra tra Russia e Ucraina continua ad oscillare ed ora, dopo aver temuto di dover ingoiare un accordo di «capitolazione», è Kiev a credere nel nuovo piano che starebbe prendendo forma nei conciliaboli con gli americani. Mentre i russi masticano amaro. Dopo i colloqui svolti a Ginevra nella giornata di domenica, anche grazie alla mobilitazione degli europei, gli americani hanno rimesso mano al piano, che secondo indiscrezioni si è ora ridotto a “soli” 19 punti rispetto ai 28 di partenza. Non si conoscono ufficialmente i dettagli, ma sembra che molte delle condizioni più punitive per l’Ucraina siano state corrette o rimosse dalla bozza di accordo. 🔗 Leggi su Open.online

