Blitz della Polizia in zona aeroporto sequestrata una discoteca abusiva

La Polizia di Frosinone ha sgominato una discoteca abusiva vicino all’aeroporto, sequestrando l’attività che operava senza autorizzazioni. Gli agenti hanno trovato musica a tutto volume e clienti all’interno, nonostante fosse aperta illegalmente. Durante il blitz, sono stati sequestrati impianti audio e attrezzature utilizzate per il divertimento notturno. Questo intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Il locale, autorizzato solo alla somministrazione di cibi e bevande, era stato trasformato in sala da ballo. Denunciati i titolari Prosegue la stretta della Polizia sulla sicurezza dei locali pubblici nel frusinate. Un’operazione condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Frosinone ha portato al sequestro d’urgenza di un esercizio commerciale situato nella zona dell’aeroporto e alla denuncia in stato di libertà dei suoi titolari. Il blitz è scattato nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dell'incolumità degli avventori. Al momento dell'accesso, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena inequivocabile: quello che sulla carta doveva essere un locale autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, era stato trasformato di fatto in una discoteca a pieno regime.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sequestrata in via Sarpi discoteca abusiva: il Questore ne propone la chiusura definitivaQuesta mattina, all’alba di sabato, le forze dell’ordine hanno chiuso una discoteca abusiva in via Sarpi a Padova.

