Blitz della Polizia in zona aeroporto sequestrata una discoteca abusiva

Da frosinonetoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Frosinone ha sgominato una discoteca abusiva vicino all’aeroporto, sequestrando l’attività che operava senza autorizzazioni. Gli agenti hanno trovato musica a tutto volume e clienti all’interno, nonostante fosse aperta illegalmente. Durante il blitz, sono stati sequestrati impianti audio e attrezzature utilizzate per il divertimento notturno. Questo intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Il locale, autorizzato solo alla somministrazione di cibi e bevande, era stato trasformato in sala da ballo. Denunciati i titolari Prosegue la stretta della Polizia sulla sicurezza dei locali pubblici nel frusinate. Un’operazione condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Frosinone ha portato al sequestro d’urgenza di un esercizio commerciale situato nella zona dell’aeroporto e alla denuncia in stato di libertà dei suoi titolari. Il blitz è scattato nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dell'incolumità degli avventori. Al momento dell'accesso, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena inequivocabile: quello che sulla carta doveva essere un locale autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, era stato trasformato di fatto in una discoteca a pieno regime.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Sequestrata in via Sarpi discoteca abusiva: il Questore ne propone la chiusura definitivaQuesta mattina, all’alba di sabato, le forze dell’ordine hanno chiuso una discoteca abusiva in via Sarpi a Padova.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blitz polizia in Commissione Ue: Presunte irregolarità su vendita immobili; Certificati contro i rimpatri. Dopo il blitz della Polizia in ospedale a Ravenna indagati sei medici; Rapine e traffico di droga: maxi blitz della Polizia in tutto il Cagliaritano, 13 arresti; Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati.

blitz della polizia inBlitz della polizia locale nei quartieri: sgomberi di case occupate, droga nei parchi e raffica di multeContinua l’operazione sicurezza nei quartieri di Verona: blitz della polizia locale che sgombera i dormitori abusivi e sequestra hashish. veronaoggi.it

Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagatiE’ in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata Cavallo pazzo e riferita a fatti di criminalità organizzata, ... tg24.sky.it