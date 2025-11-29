A Bergamo avanti con le zone rosse | confermati i controlli potenziati fino a febbraio

Bergamo. Il primo provvedimento con le misure speciali di “vigilanza rafforzata” in città era entrato in vigore in fase sperimentale lo scorso 27 febbraio. Al termine dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nelle strade considerate a rischio tutte le misure sono state prolungate fino al 15 febbraio 2026 dal prefetto Luca Rotondi. Le vie “sensibili” interessate rimangono le stesse. Nella lista figurano alcune strade nell’area della stazione ferroviaria: via Paglia fino all’intersezione con via Paleocapa, via Bonomelli e via Novelli fino alla piazzetta Don Spada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

