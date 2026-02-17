Benfica-Real Madrid streaming gratis | vedi la Diretta live

Il Benfica di José Mourinho e il Real Madrid di Alvaro Arbeloa si affrontano questa sera alle 21.00 allo Stadio Da Luz, dopo che la partita è stata annunciata in streaming gratuito. La sfida si svolge in un momento in cui molti tifosi cercano di seguire l’evento senza costi, sfruttando le possibilità offerte dalla rete. La partita promette emozioni forti, con le due squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Stasera, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 21.00, lo Stadio Da Luz si trasforma nel teatro di uno scontro epocale tra il Benfica di José Mourinho e il Real Madrid di Alvaro Arbeloa. L’andata dei playoff di Champions League ripropone una sfida che profuma di storia e di rivincita immediata: appena venti giorni fa, i lusitani hanno piegato i Blancos per 4-2 in un finale folle, culminato con la rete storica del portiere Trubin. In palio, questa volta, c’è l’accesso agli ottavi di finale in un doppio confronto che mette a confronto il maestro portoghese e il suo ex allievo, oggi alla guida tecnica della compagine più titolata al mondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

