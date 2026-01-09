Dove vedere Barcellona-Real Madrid streaming LIVE gratis e diretta TV Supercoppa spagnola

Domenica 11 gennaio alle ore 20 (22 locali) si gioca la finale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid, allo “King Abdullah Sports City” di Gedda, Arabia Saudita. Ecco come seguire la partita in streaming gratuito e in diretta TV, per non perdere nessun istante di questo importante confronto tra le due squadre più titolate della Spagna.

Domenica 11 gennaio alle ore 20 (le 22 locali) al “King Abdullah Sports City“di Gedda (Arabia Saudita) si disputerà il match Barcellona-Real Madrid, valevole per la finale di Supercoppa spagnola. Nelle due semifinali, la squadra blaugrana ha schianto l’Athletic Bilbao per 5-0, mentre i Blancos hanno avuto la meglio sui cugini dell’Atletico Madrid con il . Potrebbe interessarti:. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

