Beauty Fair Rinascente 2026 novità fragranze e skincare di lusso

La quinta edizione della Beauty Fair Rinascente 2026 si svolge perché il negozio vuole offrire ai clienti un modo diverso di vivere la bellezza. Durante l’evento, i visitatori possono toccare con mano nuove fragranze e prodotti di skincare di alta gamma, oltre a partecipare a consulenze personalizzate e dimostrazioni dal vivo. Rinascente trasforma i suoi negozi in veri e propri spazi interattivi, pieni di attività e novità, per far vivere un’esperienza multisensoriale.

La bellezza torna a essere un'esperienza da vivere, toccare, ascoltare. Con la quinta edizione della Beauty Fair, Rinascente trasforma i suoi store in veri beauty playground, spazi interattivi dove prodotti, consulenze e masterclass costruiscono un calendario fitto di appuntamenti e nuove scoperte. Con questa edizione, Rinascente consolida il proprio ruolo di riferimento nel mondo della bellezza, anticipando un progetto strategico di ampio respiro. A maggio 2027 è prevista infatti l'apertura di Rinascente Odeon Beauty Hall a Milano, uno spazio di 3.000 metri quadrati interamente dedicato al beauty.