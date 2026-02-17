Avviso di scorretto smaltimento con addebito di Alea la protesta di un condominio

Nel quartiere Romiti, un condominio segnala che Alea ha smaltito in modo scorretto i rifiuti, causando disagio tra i residenti. La protesta nasce dopo aver scoperto cumuli di immondizia abbandonati vicino ai cassonetti, che hanno attirato ratti e creato cattivi odori. I residenti chiedono chiarimenti e una maggiore attenzione da parte dell’azienda incaricata dello smaltimento.

Come residenti nel quartiere Romiti, riteniamo, come condominio, doveroso evidenziare il fatto in oggetto. Il 16 febbraio alle ore 10,30 al ritiro dei bidoni della plastica condominiali (12 appartamenti) abbiamo trovato su uno di questi il cartellino rosso che indica un presunto scorretto smaltimento, con addebito come ritiro di indifferenziato. Cosa c'era di anomalo? Chi ha staccato il tagliando? Nessuna firma? Autonomamente chi effettua il ritiro decide cosa e come fare? Nessuna indicazione di cosa e perché si procede a un'azione sanzionatoria? Come condominio provvediamo a mettere sul marciapiede i bidoni alle 5-5.