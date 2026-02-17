Avengers | Doomsday colpo grosso per i Marvel Studios? Un clamoroso rumor accosta Ana de Armas a un ruolo iconico

Ana de Armas potrebbe presto entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, secondo un’indiscrezione che sta facendo il giro del web. La notizia nasce da voci non confermate che la vedrebbero collegata a un personaggio molto noto, alimentando le speculazioni tra i fan. Gli esperti di cinema osservano con curiosità questa possibile collaborazione, che potrebbe cambiare le carte in tavola per i prossimi film della saga.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere scosso dall’ingresso di una delle stelle più brillanti di Hollywood. Mentre i motori di Avengers: Doomsday iniziano a scaldarsi, crescono le indiscrezioni che vorrebbero Ana de Armas pronta a fare il suo debutto ufficiale nel franchise. Secondo quanto riportato da SuperHeroHype, l’attrice di Knives Out e Ballerina sarebbe in trattative per un ruolo che cambierebbe radicalmente gli equilibri visti finora. ATTENZIONE: Se vuoi evitare spoiler sul possibile personaggio e sul destino di alcuni eroi, non proseguire nella lettura. Alcune voci accreditate suggeriscono che la de Armas potrebbe interpretare una variante multiversale di un personaggio storico della “ Ant-Family “, nello specifico una versione giovane di Janet van Dyne, ovvero la Wasp originale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

