Calciomercato Palermo vicina la fumata bianca per Johnsen | accordo ad un passo

Il Palermo sta per chiudere l’acquisto di Dennis Johnsen dalla Cremonese. L’accordo tra le parti è ormai definito e manca solo la firma per ufficializzare il trasferimento. L’attaccante norvegese dovrebbe presto unirsi alla rosa di mister Baldini, rafforzando il reparto offensivo dei rosanero. La società lavora per completare la trattativa nelle prossime ore.

Il Palermo è pronto a rinforzare il reparto offensivo con una pedina importante in arrivo dalla Cremonese: Dennis Johnsen è a un passo dal vestire la maglia rosanero. Dopo la partita casalinga di questo pomeriggio contro l’Inter, il calciatore dovrebbe essere liberato dal club lombardo: il norvegese è pronto a mettere nero su bianco su un contratto triennale, con cifre importanti per quanto riguarda l’ingaggio. Alla squadra grigiorossa la società di viale del Fante dovrebbe versare una cifra superiore ai tre milioni di euro: l’accordo è vicino, in serata potrebbe arrivare la fumata bianca. Domani chiuderà la sessione invernale di calciomercato e non è escluso che i rosanero possano provare anche a mettere a segno un altro colpo: sulla corsia destra Diakitè è in uscita e il ds Osti potrebbe avere margini per un’altra operazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La trattativa tra Raspadori e la Roma si avvicina sempre di più alla conclusione, con un accordo con l'Atletico Madrid che sembra ormai a un passo.

