Autostrada A1 Giani | Necessaria terza corsia tra Firenze e Arezzo E va sciolto il nodo di Scandicci

Il presidente Giani ha dichiarato che la realizzazione di una terza corsia sull'autostrada A1 tra Firenze e Arezzo è essenziale, soprattutto in vista dell’aumento del traffico pesante. La strada attuale non basta più, e i mezzi più grandi creano congestioni. Un problema concreto è rappresentato anche dalla situazione di Scandicci, dove bisogna trovare una soluzione rapida. La società Autostrade deve mettere in campo più investimenti per migliorare le corsie e ridurre i tempi di percorrenza.

FIRENZE – “La terza corsia” dell’autostrada A1 “è necessaria da Firenze ad Arezzo. La terza corsia consente un allargamento della carreggiata che oggi è” importante “rispetto alle caratteristiche dei mezzi pesanti”, “la società Autostrade deve concentrarsi sugli investimenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, a margine dell’assemblea Anci in corso a Palazzo Vecchio. Giani ha parlato anche degli “interventi necessari fra Firenze e Prato” e del nodo “di Scandicci, dove per entrare in autostrada si deve passare per 300 metri dalla Firenze-Pisa-Livorno. Quei 300 metri creano un ingolfamento costante”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1, Giani: “Necessaria terza corsia tra Firenze e Arezzo. E va sciolto il nodo di Scandicci” Autostrada A1: chiusure notturne stazione di Firenze Scandicci L’autostrada A1, in prossimità della stazione di Firenze Scandicci, sarà soggetta a chiusure notturne. Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci chiusa per due notti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Divieto di sorpasso per i tir in autostrada, Giani dice sì: Misura da sostenere, in primis nelle gallerieArezzo, 30 agosto 2025 – Arriva a stretto giro la risposta del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alla lettera aperta, lucida, forte e piena di speranza firmata da Caterina Del Conte, la ... lanazione.it Volontari morti sull’ambulanza in autostrada. Un altare sull’A1 per Giulia, Gianni e Franco. La Misericordia ricorda i suoi eroiTerranuova Bracciolini (Arezzo), 31 agosto 2025 – Il 5 ottobre sarà una giornata di grande significato per la Misericordia di Terranuova Bracciolini, che celebrerà quattro momenti di particolare ... lanazione.it Eugenio Giani. . A forza di star dietro ai comitati che dicono ‘no’ a tutto, Firenze è la città dell’incompiuto. Mi riferisco alle strade incompiute: pensiamo al Viadotto dell’Indiano che nella direttrice dell’autostrada si blocca; ma anche al viadotto di viale XI agosto c facebook