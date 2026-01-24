Autostrada A1 | chiusure notturne stazione di Firenze Scandicci

L’autostrada A1, in prossimità della stazione di Firenze Scandicci, sarà soggetta a chiusure notturne. Questi interventi, rivolti alla manutenzione e al miglioramento della viabilità, interesseranno principalmente chi proviene da Roma. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle deviazioni indicate e di consultare gli aggiornamenti ufficiali per evitare disagi durante le operazioni di chiusura.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. -sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in uscita per chi proviene da Roma. -sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

