Autonoleggio online | truffe in aumento vacanzieri a rischio Attenzione a pagamenti anticipati e annunci sospetti

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, numerosi vacanzieri hanno subito truffe nel settore dell’autonoleggio online, molte delle quali partono da annunci sospetti su siti e social. Questi raggiri spesso chiedono pagamenti anticipati, lasciando le persone senza auto e senza rimborsi. Un esempio concreto è quello di un turista che, dopo aver versato l’intera somma, non ha mai ricevuto il veicolo né il rimborso promesso.

Autonoleggio, l’inganno online che svuota le tasche dei vacanzieri: allerta truffe in crescita. Un’allerta crescente riguarda le truffe nel settore dell’autonoleggio, con raggiri che iniziano online e si concretizzano in richieste di pagamenti anticipati a privati, lasciando i clienti senza veicolo e senza risposte. Il fenomeno, in crescita esponenziale, sfrutta la domanda di noleggio auto a breve termine e mette a rischio un mercato in espansione. La dinamica delle truffe: esche online e pagamenti fraudolenti. I truffatori operano principalmente attraverso annunci online, sfruttando parole chiave simili a quelle utilizzate dai principali operatori del settore per intercettare chi cerca offerte vantaggiose.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

