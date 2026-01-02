Saldi attenzione ai pagamenti a rate online e agli ' sconti sensazionali' | Il rischio di fregature resta elevato
Con l’inizio dei saldi invernali, si aprono opportunità di acquisto a prezzi ridotti, sia online che in negozio. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai pagamenti a rate e agli sconti troppo vantaggiosi, che potrebbero nascondere rischi o truffe. Informarsi e confrontare le offerte aiuta a fare acquisti consapevoli e a evitare eventuali fregature in questo periodo di grande attività commerciale.
Con l’avvio dei saldi invernali aumentano le occasioni di risparmio, ma crescono anche le insidie per i consumatori. Accanto a pratiche scorrette ormai note, si affermano nuove modalità di vendita legate soprattutto al commercio digitale, che rischiano di vanificare la convenienza degli acquisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
