Saldi attenzione ai pagamenti a rate online e agli ' sconti sensazionali' | Il rischio di fregature resta elevato

Con l’inizio dei saldi invernali, si aprono opportunità di acquisto a prezzi ridotti, sia online che in negozio. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai pagamenti a rate e agli sconti troppo vantaggiosi, che potrebbero nascondere rischi o truffe. Informarsi e confrontare le offerte aiuta a fare acquisti consapevoli e a evitare eventuali fregature in questo periodo di grande attività commerciale.

