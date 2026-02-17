Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili la denuncia di ViviAmo Castel Frentano | Il sindaco aveva assicurato il contrario

ViviAmo Castel Frentano denuncia che le tariffe per il trasporto dei disabili sono aumentate, nonostante il sindaco avesse promesso il contrario. La decisione della giunta comunale, presa pochi giorni fa, ha suscitato malumore tra i cittadini, soprattutto tra le famiglie che utilizzano regolarmente il servizio. Un esempio concreto è la richiesta di un genitore, che ora dovrà pagare di più per portare il figlio alla riabilitazione.

Il gruppo consiliare di minoranza contro la delibera approvata pochi giorni fa dalla giunta del sindaco Verratti, che ritocca da 1 a 1,20 il costo chilometrico per viaggi extraurbani È polemica, a Castel Frentano, per la rimodulazione delle tariffe per il trasporto dei disabili, approvate pochi giorni fa dalla giunta comunale. Contro l'amministrazione del sindaco Mario Verrati si scagliano i consiglieri del gruppo ViviAmo Castel Frentano Gabriele D'Angelo, Antonella Massimini, Emilio Nasuti, Giuseppe Sciascia. Lo scorso dicembre, secondo quanto ricostruito dagli esponenti di opposizione, durante una seduta del consiglio comunale, il primo cittadino avrebbe garantito che non ci sarebbero stati aumenti tariffari per il servizio.