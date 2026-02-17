Aumentano i rifiuti abbandonati è arrivato il momento di prendere provvedimenti concreti

Da forlitoday.it 17 feb 2026

Un lettore ha scritto una lettera per denunciare che, a causa della crescita dei rifiuti abbandonati, il territorio di Forlì e Bertinoro si riempie sempre di più di immondizia. La lettera evidenzia come la situazione sia diventata insostenibile, con sacchetti e rifiuti sparsi lungo strade e campi. La crescente quantità di rifiuti abbandonati sta creando un problema che richiede interventi immediati.

Scrive un lettore in una lettera firmata: "Vi scrivo per denunciare un continuo e diffuso abbandono di rifiuti su tutto il territorio delle provincia di Forlì ed il comune di Bertinoro. Contattando la Polizia per denunciare la situazione sono stato informato che lo smaltimento e la responsabilità sono di competenza di Alea Ambiente. So per certo che i cittadini hanno la cattiva abitudine di gettare i rifiuti dal finestrino, ma credo che qui il problema sia molto più complicato e derivi da circostanze che meriterebbero un approfondimento importante. Si tratta di un numero sempre più alto di rifiuti abbandonati in sempre più luoghi tra cui strade, fossi, fiumi, boschi, parcheggi, giardini, ecc.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

