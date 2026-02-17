Aumentano i rifiuti abbandonati è arrivato il momento di prendere provvedimenti concreti

Un lettore ha scritto una lettera per denunciare che, a causa della crescita dei rifiuti abbandonati, il territorio di Forlì e Bertinoro si riempie sempre di più di immondizia. La lettera evidenzia come la situazione sia diventata insostenibile, con sacchetti e rifiuti sparsi lungo strade e campi. La crescente quantità di rifiuti abbandonati sta creando un problema che richiede interventi immediati.