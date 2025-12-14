Dorse per la leggendaria protagonista di Portiere di notte  e La caduta degli Dei  è arrivato il momento di prendere una strada diversa Sono in una fase non so E voglio restarci a lungo

C hi erano i nostri genitori? Com’era la loro vita prima della nostra nascita? E chi siamo noi? Ci assomigliamo? In cosa siamo diversi? Sono domande impossibili quelle che si è fatto Jim Jarmusch quando ha deciso di scrivere le tre parti in cui è diviso il suo film, Father Mother Sister Brother che all’ultima Mostra di Venezia si è portato a casa il Leone d’oro (e che al cinema vedremo il 18 dicembre). Cate Blanchett e Jim Jarmusch sul tappeto rosso di Venezia X Per provare ad azzardare qualche risposta si è spostato dall’America rurale a Dublino e Parigi e ha convocato un cast incredibile. Qualche vecchio amico – Tom Waits -, attori di rango – Adam Driver – e una leggenda, Charlotte Rampling. Iodonna.it

Dorse, per la leggendaria protagonista di "Portiere di notte" e "La caduta degli Dei" è arrivato il momento di prendere una strada diversa. Sono in una fase "non so". E voglio restarci a lungo

