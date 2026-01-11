LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev 6-4 0-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | gli azzurri vincono il primo set
Segui in tempo reale il match tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto dagli italiani, aggiornamenti e risultati in diretta per rimanere informato sull’andamento del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 40-15 Buona risposta di Rublev, chiude a rete Khachanov 40-0 Uno-due per gli azzurri 30-0 Scappa in lunghezza la risposta di Rublev. 15-0 Rublev stecca il dritto Al servizio Lorenzo Musetti SECONDO SET 6-4 Gioco e primo set MusettiSonego: risposta incrociata con il dritto di Musetti che poi chiude in lungolinea. Seconda Decider point. Risponde Musetti 40-40 Prima vincente di Khachanov. 30-40 Ottima risposta di Musetti. set point. 30-30 Prima vincente del russo 15-30 Lungo il rovescio di Khachanov. 15-15 Buona risposta di Sonego, con Musetti che chiude a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
