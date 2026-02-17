Asti Lumière | tra Cime Tempestose e Skarsgård febbraio cinematografico tra letteratura e premi

Asti, il cinema Lumière porta a febbraio due grandi protagonisti: i classici di letteratura e le star del cinema contemporaneo. La rassegna si concentra su “Cime Tempestose” di Emily Brontë e sulla presenza di Skarsgård, attirando appassionati di film e libri. La scelta di proporre adattamenti e film premiati nasce dall’intento di coinvolgere il pubblico con storie intense e interpretazioni di alto livello. La programmazione offre anche un’occasione per scoprire opere che hanno fatto la storia del cinema e della letteratura.

Asti, il Lumière tra classici letterari e cinema d'autore: febbraio all'insegna di Brontë e Skarsgård. Il Cinema Lumière di Asti rinnova il suo impegno per la cultura cinematografica con una programmazione di febbraio che punta su adattamenti letterari di prestigio e titoli internazionali premiati. Da "Cime Tempestose", l'iconico romanzo di Emily Brontë, all'imminente arrivo di "Sentimental Value", con Stellan Skarsgård fresco vincitore di un Golden Globe, la sala di corso Dante 188 si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del settimo arte nella provincia astigiana. "Cime Tempestose" sul grande schermo: un classico rivisitato. La voce nella tempesta: il primo Cime Tempestose cinematografico. Nel 1939, Hollywood ha prodotto "La voce nella tempesta", un film che ha attirato l'attenzione di appassionati e critici, in seguito al recente rilancio del romanzo di Emily Brontë con nuove interpretazioni cinematografiche.