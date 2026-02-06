Cime Tempestose | Airbnb apre la stanza di Cathy tra cinema letteratura e brughiere inglesi

Airbnb apre le porte della stanza di Cathy, tra immagini di cinema, riferimenti letterari e paesaggi inglesi. Non si tratta di una semplice storia d’amore, ma di un viaggio nel vortice di emozioni intense e spesso distruttive. La stanza diventa un luogo che respira, che assorbe le voci di chi l’ha vissuta e che si confonde con i paesaggi selvaggi delle brughiere, portando i visitatori dentro un mondo di passioni e tormenti.

Non è una storia d'amore. È una febbre. Cime Tempestose non racconta sentimenti conciliabili, ma legami che divorano, paesaggi che assorbono i corpi, case che trattengono le voci di chi le ha abitate. E forse è per questo che, a quasi due secoli dalla pubblicazione del romanzo di Emily Brontë, quelle stanze continuano a esercitare un'attrazione irrazionale. Oggi, tra le brughiere dello Yorkshire, quel richiamo torna concreto. Non sulla pagina, ma nello spazio fisico di una casa. E di una stanza. In questo dialogo tra cinema, memoria e immaginario collettivo si inserisce l'iniziativa di Airbnb, che per la prima volta apre al pubblico un'esperienza ispirata alla pellicola: un soggiorno nella camera di Cathy Earnshaw a Thrushcross Grange, dimora simbolo dell'universo emotivo di Wuthering Heights.

