Assalto al portavalori trovate carbonizzate due auto utilizzate dal commando
Due auto usate dal commando armato sono state trovate incendiate questa mattina, dopo che lunedì scorso hanno assaltato un portavalori sulla strada statale. La polizia ha scoperto i mezzi bruciati in un'area isolata, vicino a un bosco, mentre prosegue le indagini sul blitz con armi da guerra ed esplosivi.
Sono state trovate carbonizzate due delle auto usate dal commando armato che lunedì scorso ha assaltato, con armi da guerra ed esplosivo, un portavalori sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce. Si tratta di un'Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage bianca. Le due auto usate durante le fasi dell'assalto, con dei lampeggiati per farle apparire auto di scorta delle forze dell'ordine, sono state rinvenute nel tardo pomeriggio in un tratto di campagna tra Salice salentino e Guagnano, al confine col territorio Brindisino. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un agricoltore di passaggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Assalto al portavalori sulla Lecce?Brindisi: trovate bruciate due auto del commando
Due auto usate dal gruppo armato che lunedì ha assaltato un portavalori tra Lecce e Brindisi sono state trovate bruciate.
Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, caccia al commando. Due fermi
Questa mattina le forze dell’ordine cercano ancora i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Assalto ai portavalori, trovata un’altra auto del commando: il punto sulle indagini ora alla Dda; Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: nel blindato c'erano sei milioni di euro. Continua la caccia agli altri rapinatori; Assalto portavalori: reparti speciali a caccia dei complici dei foggiani, trovata seconda auto della gang - FoggiaToday; Assalto a portavalori nel Brindisino, uno degli arrestati è un ex militare paracadutista.
Assalto al portavalori, trovata una seconda auto del commando: il caso alla Dda. Focus de Le IeneProseguono senza sosta le indagini sull’assalto ai due portavalori avvenuto il 9 febbraio scorso sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Nelle scorse ... immediato.net
L’assalto al portavalori nel Salento: ritrovate le ultime 2 auto dei banditiSi tratta dell’Alfa Romeo «Stelvio» di colore scuro, utilizzata come auto «civetta» con lampeggiante sul tettuccio per simulare un mezzo di servizio e confondere le guardie giurate, e della Kia ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Telesveva. . Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: l’ombra della mafia dietro l’azione paramilitare #brindisi #cronaca #assalto #portavalori #indagini - facebook.com facebook
Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputa x.com