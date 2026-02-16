assalto al portavalori trovate carbonizzate due auto utilizzate dal commando

Due auto usate dal commando armato sono state trovate incendiate questa mattina, dopo che lunedì scorso hanno assaltato un portavalori sulla strada statale. La polizia ha scoperto i mezzi bruciati in un'area isolata, vicino a un bosco, mentre prosegue le indagini sul blitz con armi da guerra ed esplosivi.

Sono state trovate carbonizzate due delle auto usate dal commando armato che lunedì scorso ha assaltato, con armi da guerra ed esplosivo, un portavalori sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce. Si tratta di un'Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage bianca. Le due auto usate durante le fasi dell'assalto, con dei lampeggiati per farle apparire auto di scorta delle forze dell'ordine, sono state rinvenute nel tardo pomeriggio in un tratto di campagna tra Salice salentino e Guagnano, al confine col territorio Brindisino. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un agricoltore di passaggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa mattina le forze dell’ordine cercano ancora i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano.

