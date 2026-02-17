Asili | sindacati in piazza il 24 febbraio presidio davanti a Tursi
Il 24 febbraio, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e il Coordinamento Rsu di Genova scendono in piazza per protestare contro i tagli ai servizi educativi 06. La manifestazione si svolgerà davanti al palazzo di Tursi, dove i lavoratori vogliono attirare l’attenzione sulla loro preoccupazione per il futuro delle strutture e delle risorse destinate all’infanzia.
La richiesta di assunzioni stabili e soluzioni strutturali. L'appello: "Difendiamo la qualità del servizio per i nostri bambini" Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e il Coordinamento Rsu del Comune di Genova promuovono una mobilitazione unitaria per il futuro dei servizi educativi 06 della città. Al centro della protesta, la richiesta di un "cambio di rotta" nelle scelte che riguardano il settore, con interventi strutturali capaci di garantire standard adeguati e continuità. Secondo i promotori, è necessario rafforzare l’organico e superare le criticità che negli ultimi anni hanno inciso sulla qualità dell’offerta educativa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Prima della Scala, doppio presidio in piazza: protestano sindacati e attivisti pro-Palestina
Ex Ilva, mattinata di manifestazioni. Continua il presidio davanti alla stazione di Cornigliano. I sindacati scrivono al Governo | Viabilità | Video | FotoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nidi di Roma al collasso, servono almeno 500 assunzioni: il sindacato scrive al Comune; Nidi comunali di Roma: il sindacato segnala difficoltà di organico e gestione delle graduatorie; Due nuovi asili in città ma resta il nodo del personale che manca.
Asili: sindacati in piazza il 24 febbraio, presidio davanti a TursiLa richiesta di assunzioni stabili e soluzioni strutturali. L'appello: Difendiamo la qualità del servizio per i nostri bambini ... genovatoday.it
CISL IN PIAZZA/ La manifestazione che ricorda cosa significa fare sindacatoOggi la Cisl scende in piazza a Roma, il giorno dopo che la Cgil ha tenuto uno sciopero generale contro la manovra Sabato 29 novembre manifestazione nazionale della Uil per migliorare e cambiare la ... ilsussidiario.net
Ccnl Sanità privata, sindacati: “chiusura da Aiop e Aris, andiamo verso sciopero nazionale” “Il tentativo di conciliazione da noi richiesto che si è svolto oggi presso il Ministero del Lavoro si è concluso con il mancato accordo. Nei prossimi giorni definiremo t facebook