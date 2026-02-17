Asili | sindacati in piazza il 24 febbraio presidio davanti a Tursi

Il 24 febbraio, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e il Coordinamento Rsu di Genova scendono in piazza per protestare contro i tagli ai servizi educativi 06. La manifestazione si svolgerà davanti al palazzo di Tursi, dove i lavoratori vogliono attirare l’attenzione sulla loro preoccupazione per il futuro delle strutture e delle risorse destinate all’infanzia.

La richiesta di assunzioni stabili e soluzioni strutturali. L'appello: "Difendiamo la qualità del servizio per i nostri bambini" Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e il Coordinamento Rsu del Comune di Genova promuovono una mobilitazione unitaria per il futuro dei servizi educativi 06 della città. Al centro della protesta, la richiesta di un "cambio di rotta" nelle scelte che riguardano il settore, con interventi strutturali capaci di garantire standard adeguati e continuità. Secondo i promotori, è necessario rafforzare l’organico e superare le criticità che negli ultimi anni hanno inciso sulla qualità dell’offerta educativa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

