Prima della Scala doppio presidio in piazza | protestano sindacati e attivisti pro-Palestina

Manifestazione in piazza Scala a Milano, come ogni 7 dicembre, in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica del teatro. Da Da un lato è in corso il presidio per il mondo dello spettacolo organizzato dalla Cgil, dall'altro ci sono manifestanti d i Cub e pro Palestina insieme. Scanditi anche slogan per la liberazione dell' imam Mohamed Shahin, oggetto di un decreto di espulsione. In piazza anche il Cub, che ha rivendicato le battaglie a sostegno dei lavoratori del teatro, tra cui quella a sostegno di una maschera che era stata licenziata per aver gridato "Palestina libera" durante un concerto.

