Si ubriacava poi picchiava violentava e controllava i telefoni di moglie e figlia | arrestato a Trento

Un uomo della Valsugana è stato arrestato a Trento con l'accusa di aver maltrattato e vessato la moglie e la figlia per diversi anni. Le indagini hanno rilevato episodi di violenza fisica, abusi e controllo delle comunicazioni, evidenziando un grave quadro di abusi domestici. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, contribuendo alla tutela delle vittime e alla denuncia di comportamenti persecutori.

