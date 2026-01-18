Uganda Wine | Sono riuscito a fuggire E denuncia brogli elettorali

In Uganda, le recenti elezioni hanno visto la conferma della vittoria di Yoweri Museveni, con oltre il 71% dei voti. Tuttavia, la scrutinatura ha sollevato dubbi e accuse di brogli elettorali, portando alcuni candidati e cittadini a contestare i risultati. Questa situazione evidenzia le tensioni politiche e le sfide della trasparenza nel processo elettorale del Paese.

Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto le elezioni fa con una percentuale di poco superiore al 71%, assicurandosi così il settimo mandato presidenziale. Museveni, 81 anni, è in carica. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

