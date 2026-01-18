Uganda Wine | Sono riuscito a fuggire E denuncia brogli elettorali

In Uganda, le recenti elezioni hanno visto la conferma della vittoria di Yoweri Museveni, con oltre il 71% dei voti. Tuttavia, la scrutinatura ha sollevato dubbi e accuse di brogli elettorali, portando alcuni candidati e cittadini a contestare i risultati. Questa situazione evidenzia le tensioni politiche e le sfide della trasparenza nel processo elettorale del Paese.

Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto le elezioni fa con una percentuale di poco superiore al 71%, assicurandosi così il settimo mandato presidenziale. Museveni, 81 anni, è in carica. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Uganda, Wine: «Sono riuscito a fuggire». E denuncia brogli elettorali Leggi anche: «Presunti brogli elettorali». Indagati anche un deputato e un consigliere regionale Leggi anche: Il deputato di Forza Italia indagato per brogli elettorali in Puglia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Uganda, Wine: «Sono riuscito a fuggire». E denuncia brogli elettorali; In Uganda Museveni si aggrappa al potere - Francesca Sibani; Elezioni in Uganda, Bobi Wine sfida Museveni. Lo scenario politico; Per il presidente dell’Uganda sei mandati non sono ancora abbastanza. Elezioni in Uganda, Bobi Wine sfida Museveni. Lo scenario politico - Il 15 gennaio nel Paese africano si svolgono le elezioni generali per scegliere il presidente e i membri del Parlamento. tg24.sky.it

Uganda, il presidente Museveni vince il settimo mandato - Il leader 81enne rimane alla guida per il Paese che regge da 40 anni. msn.com

Per il presidente dell’Uganda sei mandati non sono ancora abbastanza - Yoweri Museveni ha 81 anni, è in carica dal 1986 e con tutta probabilità sarà rieletto: il suo principale avversario è un musicista che teme di essere ucciso ... ilpost.it

Uganda, la polizia respinge le accuse sul sequestro del candidato Bobi Wine: “È a casa sua” x.com

Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare (Adnkronos) - Il leader dell'opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). "Un - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.