arrivano i pali della luce intelligenti dodicimila targhette con qr code e una web app per segnalare i guasti

A Monza, i pali della luce intelligenti arrivano per migliorare la gestione dell’illuminazione pubblica. La città installa dodicimila targhette con QR code e una Web App per segnalare i guasti in modo rapido. Questa novità permette ai cittadini di comunicare problemi direttamente dal telefono, senza dover chiamare o aspettare interventi lunghi. I tecnici di Acinque Tecnologie stanno già lavorando per sostituire i vecchi quadri elettrici con impianti moderni, in collaborazione con il Comune.

Prosegue a ritmo serrato il piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica a Monza. Da questo mese è partita una nuova tranche di interventi che vede i tecnici di Acinque Tecnologie impegnati nella dismissione dei quadri elettrici obsoleti e nella loro sostituzione con impianti di ultima generazione, in accordo con il Comune. L’obiettivo è quello che si sta perseguendo già dalla scorsa estate ed è duplice: adeguare la rete alle normative vigenti e garantire un monitoraggio in tempo reale dei guasti. I lavori in corso, che potrebbero comportare temporanei disservizi, interessano diverse zone ovest cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

