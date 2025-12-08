Gualtieri timbra con il QR code le opere fasciste a Roma
Una mozione di Sinistra Civica Ecologista prevede di installare un Qr code per spiegare i monumenti fascisti a Roma. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
