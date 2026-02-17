Secondo le indiscrezioni, Apple sta considerando di integrare nel prossimo iPhone una funzione già presente nel Galaxy S26 Ultra, il modello di punta di Samsung. Questa novità potrebbe migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, offrendo una visualizzazione più fluida e dinamica. La mossa arriva dopo che il Galaxy S26 Ultra ha attirato l’attenzione grazie al suo display innovativo, che permette di visualizzare più contenuti contemporaneamente senza appesantire il dispositivo.

Una voce corre: il prossimo iPhone potrebbe prendere in prestito un trucco dal futuro top di gamma Samsung. È una di quelle idee semplici e furbe che cambiano il modo in cui guardiamo lo schermo, soprattutto quando il sole picchia e il tempo è poco. C'è un filo che unisce tutti: vogliamo leggere in strada senza strizzare gli occhi. Lo smartphone non è più solo una scheda tecnica, è una finestra. E quando riflette troppo, quella finestra si chiude. Qui entra la voce di corridoio: secondo più report non ufficiali, Apple starebbe lavorando per replicare una funzione del prossimo Galaxy S26 Ultra legata al display.

© Cityrumors.it - Apple mira a replicare una funzione innovativa del display del Galaxy S26 Ultra, secondo i rumor

Galaxy s26 ultra anteprima del display privacy in vista del lancioGli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

Privacy display del galaxy s26 ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spallaIl Privacy Display del Galaxy S26 Ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spalla, perché il telefono utilizza uno schermo che si oscura quando si guarda da angolazioni laterali.

