Android xr | google rivela controlli e interfaccia utente completa per occhiali e visori 2026

Google ha svelato i dettagli sui controlli e l'interfaccia utente degli occhiali Android XR, in vista del lancio previsto nel 2026. La società ha mostrato le prime immagini di come sarà l’esperienza, compresa la gestione delle applicazioni tramite comandi tattili e voce. A fare da apripista, Samsung ha già presentato il Galaxy XR, che sarà uno dei primi modelli di questa nuova generazione di dispositivi immersivi.

si sta avvicinando il lancio della prima ondata di occhiali Android XR entro il 2026. in questa fase, samsung guida la corsa con il modello Galaxy XR, mentre google sta rivelando come funzioneranno realmente questi dispositivi. la documentazione tecnica pubblicata distingue due categorie di dispositivi Android XR: occhiali AI standard, che fanno affidamento su audio e fotocamera, e occhiali AI con interfaccia visiva integrata. questa suddivisione conferma che l'ecosistema non si limiterà ai dispositivi con schermo, aprendo la strada anche a modelli concorrenti ai marchi più noti. gesti e gemini: come navigare l'interfaccia sui dispositivi android xr.