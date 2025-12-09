Android XR | arrivano nuove funzioni per Galaxy XR e tante novità per l’ecosistema

Tuttoandroid.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del The Android Show dedicata interamente ad Android XR, Google ha annunciato tante novità per piattaforma ed ecosistema. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

android xr arrivano nuove funzioni per galaxy xr e tante novit224 per l8217ecosistema

© Tuttoandroid.net - Android XR: arrivano nuove funzioni per Galaxy XR e tante novità per l’ecosistema

Le novità sui Pixel da Android Canary 2509: arrivano i widget sulla schermata di blocco

BOOX rinnova la gamma di e-reader con Android: arrivano Note Air5 C e Palma 2 Pro

Android 16 e HyperOS 3 arrivano su POCO F7 Ultra: parte il rollout in Europa

Android XR: novità per smart glass e Galaxy XR - Durante l'evento Android Show: XR Edition, Google ha mostrato gli smart glass che arriveranno sul mercato nel 2026, insieme alle novità per Galaxy XR. Segnala punto-informatico.it