Ancona-Sirolo Strada Sospesa | Residenti di Massignano isolati da un anno e mezzo per il degrado e i rimpalli tra enti

Da oltre un anno e mezzo, i residenti di Massignano sono isolati a causa del deterioramento della Strada Sospesa e dei continui rimpalli tra gli enti locali. La via Betelico, che unisce le aree rurali di Massignano a Sirolo, presenta buche profonde e tratti impraticabili, creando notevoli problemi agli abitanti. La mancanza di interventi rapidi fa crescere la frustrazione tra i residenti, che devono affrontare quotidianamente difficoltà per raggiungere servizi e attività.

Massignano, la Strada Sospesa: Disagi e Rimpalli per i Residenti di Via Betelico. Massignano, frazione del comune di Ancona, è teatro di una crescente difficoltà per i residenti di via Betelico, una strada che collega la zona rurale al territorio di Sirolo. Da oltre un anno e mezzo, il deterioramento del manto stradale ha reso quasi impossibile l'accesso alle abitazioni per i veicoli tradizionali, costringendo gli abitanti a utilizzare fuoristrada. La situazione, sollevata già nel settembre 2024, resta irrisolta a causa di un intricato rimpallo di responsabilità tra Comune e Parco del Conero. Un'Arteria Trascurata: La Disparità tra Ancona e Sirolo.