Ancisi LpRa attacca il Comune sulle Ztl | Nuove regole totalmente illegittime

Alvaro Ancisi (LpRa) ha criticato duramente il Comune di Ravenna dopo aver scoperto che le nuove regole sulle Ztl sono illegittime, secondo la sua opinione. La causa di questa affermazione risiede nelle modifiche apportate alla disciplina della circolazione, che Ancisi ritiene non rispettino le norme vigenti. Nei giorni scorsi, il capogruppo ha denunciato pubblicamente le decisioni della Giunta, evidenziando che le modifiche rischiano di creare confusione tra i cittadini e di violare le leggi sul traffico.

Il consigliere d'opposizione ipotizza anche il reato di “falso ideologico” e invita la Giunta ad annullare la delibera sulle Ztl per evitare possibili ricorsi Non si placa la tempesta politica sul nuovo piano sosta varato dalla Giunta di Ravenna. Al centro della contesa, in particolare, la delibera relativa alla disciplina della circolazione nelle Zone a traffico limitato (Ztl), finita nel mirino del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato una mozione urgente per chiederne l'annullamento. Secondo Ancisi, la delibera sarebbe “totalmente illegittima” in quanto priva di un regolamento base che spetterebbe esclusivamente al Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Autovelox tagliato, Ancisi (LpRa) avverte il Comune: "È illegale, non ripristinatelo o sarà truffa"Il Comune di Ravenna è stato avvertito dall’assessore Ancisi che l’autovelox di via Reale, abbattuto lo scorso 30 dicembre, non può essere rimosso senza rispettare le regole.

