Il torrente Ravone ha causato un’alluvione nel quartiere di Bologna lo scorso anno, portando a danni e disagi nella zona. Questa mattina, gli ingegneri hanno iniziato a esaminare i tratti scoperti, i tunnel e le possibili soluzioni per rafforzare la struttura. Un team di esperti sta lavorando sul campo, cercando di capire come intervenire prima della prossima stagione delle piogge.

Bologna, 17 febbraio 2026 – C??????’è il sole in via di Ravone. Ed è difficile immaginare che lì, poco meno di un anno e mezzo fa, si è scatenata tutta la furia del torrente. A due passi dalla griglia che anticipa l’inizio del primo tratto tombato – oggi rigorosamente pulita e sgombra di tronchi e detriti – ci sono ville, giardini, case al piano terra, garage, scantinati: tutti o quasi abbandonati, in vendita, svuotati. L’inizio del buio. Il torrente nasce al Parco Cavaioni e, dopo quattro chilometri circa, comincia a infilarsi nelle viscere della città. L’incipit dello scatolare è velato da case e giardini privati e non si vede dalla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anatomia del Ravone: i tratti scoperti, i tunnel e le ipotesi di intervento

