FiPiLi individuati da uno studio i tratti più critici per stabilire le priorità di intervento

FIRENZE – FiPiLi sotto la lente di uno studio regionale. Scandicci-Lastra a Signa, Montelupo-Ginestra e Pontedera-Ponsacco, questi i tre tratti della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che presentano le maggiori criticità in entrambi i sensi di marcia, secondo uno studio in corso, condotto dall’università di Pisa e dal settore viabilità della Regione Toscana, che incrocia i dati di incidentalità e traffico della principale strada regionale della Toscana. Questa accurata analisi, illustrata dal professor Massimo Losa, ordinario di ingegneria civile ed industriale, e presentata alla stampa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, ha messo a confronto i dati sui volumi di traffico e quelli relativi ai sinistri avvenuti sulla Sgc, stabilendo una sorta di ‘graduatoria dei tratti critici’ e, di conseguenza, una gerarchia nella priorità di intervento per la Regione, che la utilizzerà come base scientifica per pianificare i prossimi interventi di potenziamento dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it