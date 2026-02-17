Analisi del sangue a rilento | i campioni arrivano in ritardo allo Spaziani
I campioni di sangue arrivano in ritardo all'ospedale Spaziani, causando rallentamenti nelle analisi. Questa situazione si verifica frequentemente a causa di consegne impreviste e problemi logistici. Di conseguenza, i laboratori faticano a rispettare i tempi previsti per i risultati, con possibili ripercussioni sui pazienti.
Ritardi cronici nella consegna delle provette che rischiano di ingolfare la macchina diagnostica dell'Ospedale Spaziani. È questa la denuncia che arriva dalla Cisl Fp di Frosinone, che accende i riflettori su una criticità logistica capace di incidere direttamente sull’efficienza del servizio sanitario pubblico. Al centro della questione c'è il servizio di trasporto dei campioni ematici, affidato dalla Asl a una ditta esterna che opera su scala provinciale. Secondo il sindacato, il meccanismo di raccolta e consegna si è inceppato: le provette continuano ad arrivare al Laboratorio Analisi del capoluogo con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia, creando un "imbuto" operativo che mette sotto pressione il personale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sanità d’eccellenza allo "Spaziani": rimosso tumore cerebrale passando dall'occhio
La Asl di Frosinone ha fatto un passo avanti nella cura dei tumori cerebrali.
Prelievi del Sangue e Analisi a Domicilio
I Prelievi del Sangue e Analisi a Domicilio offrono una soluzione pratica e sicura per eseguire controlli sanitari senza spostarsi.
FATE LE ANALISI DEL SANGUE (non come me) #dayinthelife #vlog #salute #crescitapersonale
Argomenti discussi: Recco - Casa della Comunità; Sepsi, un test del sangue mirato per velocizzare la diagnosi dei casi gravi; Un semplice esame del sangue può aiutare a riconoscere subito il rischio di sepsi; Tumori, dalla Cina un sensore che li scopre con un semplice esame del sangue.
Con LightScience MyLab il laboratorio di analisi del sangue va dal pazienteFare analisi del sangue ed avere in tempi rapidi gli esiti direttamente a casa propria. Un sogno che diventa realtà con MyLab un dispositivo ingegnoso che racchiude tecnologie all’avanguardia ... tomshw.it
Analisi del sangue, il pilastro della prevenzioneIl futuro è alle porte: a breve potrebbe bastare una semplice analisi del sangue per prevedere l’arrivo di un infarto. Lo hanno appena dimostrato i ricercatori della Johns Hopkins University, negli ... lastampa.it
Le analisi del sangue sono spesso il primo step per conoscere il proprio stato di salute. Ecco perché fin dal prelievo, i nostri operatori accolgono ogni paziente con empatia, attenzione e un sorriso. Quel piccolo gesto in sala prelievi è in realtà l'inizio di un per facebook