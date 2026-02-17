Analisi del sangue a rilento | i campioni arrivano in ritardo allo Spaziani

I campioni di sangue arrivano in ritardo all'ospedale Spaziani, causando rallentamenti nelle analisi. Questa situazione si verifica frequentemente a causa di consegne impreviste e problemi logistici. Di conseguenza, i laboratori faticano a rispettare i tempi previsti per i risultati, con possibili ripercussioni sui pazienti.

Ritardi cronici nella consegna delle provette che rischiano di ingolfare la macchina diagnostica dell'Ospedale Spaziani. È questa la denuncia che arriva dalla Cisl Fp di Frosinone, che accende i riflettori su una criticità logistica capace di incidere direttamente sull’efficienza del servizio sanitario pubblico. Al centro della questione c'è il servizio di trasporto dei campioni ematici, affidato dalla Asl a una ditta esterna che opera su scala provinciale. Secondo il sindacato, il meccanismo di raccolta e consegna si è inceppato: le provette continuano ad arrivare al Laboratorio Analisi del capoluogo con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia, creando un "imbuto" operativo che mette sotto pressione il personale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

