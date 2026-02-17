Altra vittoria per l’Italia del curling | le Azzurre superano il Giappone
L’Italia del curling femminile ha vinto ancora, questa volta contro il Giappone, grazie a una buona prestazione nella partita di ieri. Le Azzurre hanno mostrato grande determinazione sul ghiaccio e si sono assicurate il successo con un punteggio di 8-4. La squadra italiana si prepara ora per le prossime sfide del torneo olimpico di Milano-Cortina 2026.
L’Italia del curling femminile conquista la seconda vittoria consecutiva al torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Dopo la bella vittoria contro gli Stati Uniti che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale. Un successo che consente all’Italia di lasciare il fondo della graduatoria. Purtroppo è troppo tardi per giocarsi la qualificazione alle semifinali. Svezia (sei vittorie e una sconfitta), Svizzera (5-2), USA (5-2) sono inarrivabili, il quarto posto è attualmente condiviso da Canada e Corea del Sud (4-2), ma è in programma lo scontro diretto e sicuramente una delle due salirà a quota cinque vittorie, irraggiungibili per la squadra azzurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
LIVE Italia-Giappone 8-6, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: altra vittoria azzurra!L’Italia ha vinto 8-6 contro il Giappone nel curling femminile, grazie a un'ottima strategia nelle ultime manches.
LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaLa partita tra Italia e Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi si è conclusa con una vittoria schiacciante per le azzurre, che hanno ottenuto un punteggio di 7-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
