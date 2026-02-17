LIVE Italia-Giappone 8-6 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | altra vittoria azzurra!

L’Italia ha vinto 8-6 contro il Giappone nel curling femminile, grazie a un'ottima strategia nelle ultime manches. La partita si è giocata questa sera all’Olimpiade, con le azzurre che hanno dimostrato grande concentrazione nei momenti decisivi. Le giocatrici italiane hanno conquistato punti importanti grazie a tiri precisi e a una difesa compatta. La vittoria si aggiunge alle recenti prestazioni positive della squadra, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 16.56 Per ora è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale di Italia Giappone termina qui! Il prossimo appuntamento con il curling è stasera alle 19.05 quando Retornaz e compagni affronteranno gli USA in una sfida cruciale per le speranze di qualificazione alle semifinali. Il quartetto Costantini invece tornerà sul ghiaccio domani sera alle 19.05 contro il fortissimo Canada. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata olimpica. 16.54 L'Italia con questa vittoria sorpassa proprio il Giappone e abbondona l'ultimo posto in classifica.