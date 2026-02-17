Alle 17 | 15 la conferenza di Bastoni prima della sfida Champions al Bodo

Alle 17:15, Alessandro Bastoni parlerà ai giornalisti prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt, valida per i playoff. L’attesa riguarda le sue parole sulla sfida e sulle condizioni della squadra, in vista di un incontro che si gioca in Norvegia.

Il difensore della Nazionale verrà chiaramente incalzato sui fatti di sabato sera e sulla sua simulazione. Affiancherà Chivu alla vigilia di una partita fondamentale Mg Milano 14022026 - campionato di calcio serie A Inter-Juventus foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Alessandro Bastoni Alesssandro Bastoni interviene dalle 17:15 in conferenza stampa prima della gara contro il Bodo Glimt di Champions League, valida per i playoff. Di seguito le sue dichiarazioni. "Un episodio ti condiziona una partita, non un campionato. Le polemiche ci sono sempre state. Io non ci cado più" Mazzocchi: "25 gol subiti? Sicuramente stiamo avendo delle difficoltà, non si può vincere sempre" A Radio Crc: "La settimana tipo ci consente in primis di riposare di più.

Perché l’Inter manderà proprio Bastoni a parlare in conferenza prima del Bodo, dopo il caso KaluluL'Inter ha scelto Bastoni per parlare in conferenza prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il caso Kalulu.

