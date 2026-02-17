Alfonsine i seggi elettorali trasferiti definitivamente nella scuola primaria Gianni Rodari

A Alfonsine, il Comune ha deciso di spostare i seggi elettorali perché le aule delle scuole dell'infanzia e dei laboratori non sono più sufficienti. Dal 2026, i seggi si troveranno definitivamente nella scuola primaria Gianni Rodari, che ha spazio disponibile per accogliere gli elettori durante le elezioni. Questa scelta permette di usare un edificio più grande e più adatto alle esigenze delle operazioni di voto.

La prima tornata elettorale nella nuova sede sarà quella del referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 A partire dal 2026, i seggi elettorali del Comune di Alfonsine che erano collocati all'interno della scuola dell'infanzia Bruco-Samaritani e del laboratorio "I 2 Luigi" saranno spostati in via definitiva presso la scuola primaria Gianni Rodari.Pertanto, gli elettori che per votare si devono recare ai seggi numero 3, 5, 6, 7 e 8 accederanno da ora in poi alla scuola Rodari con ingresso da via Samaritani 2A, mentre coloro che votano ai seggi numero 4, 9 e 10 accederanno dall'ingresso di via Murri 24A.