Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua festeggiano due anni d’amore | C’è spazio per un figlio

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza insieme da due anni, la coppia sogna di avere un figlio. Procede a gonfie vele la relazione nata tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua a Uomini e Donne, ieri la coppia ha festeggiato due anni d’amore mentre si stanno godendo una bellissima vacanza a Dubai. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua (Foto Ig @alevi83) All’inizio in molti erano convinti che tra loro non sarebbe durata a lungo ma si sono dovuti ricredere, infatti sono più innamorati che mai. Intervistati da Eva 3000 hanno parlato del loro rapporto, l’ex dama ha detto: “Quando siamo usciti dal programma il rapporto era abbastanza conflittuale a causa di incomprensioni, ma restare fermi era impossibile e abbiamo rischiato.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Alessandro Vicinanza ha recentemente presentato una grave denuncia riguardante la sua esperienza con Roberta Di Padua, nota partecipante di Uomini e Donne.

Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano oltre trent’anni di relazione, dopo essersi incontrati per la prima volta nel 1993 a teatro, dove entrambi erano presenti per supportare un amico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti TV di ieri lunedì 9 Febbraio 2026: Cuori 3 e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina i programmi più visti; La mamma di Alessandro Venturelli scrive al Papa: delusa per la risposta; Temptation Island Mediaset anticipa la nuova edizione, presto in onda: Ci saranno tante novità.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua festeggiano due anni a DubaiDa Uomini e Donne a Dubai: l’amore di Roberta e Alessandro compie due anni. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono tra le coppie più discusse ma anche più longeve uscite dal trono over di Uomini ... comingsoon.it

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano il loro secondo anniversario a Dubai: Non è sempre tutto perfetto ma…Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano il loro secondo anniversario a Dubai: Non è sempre tutto perfetto ma…. isaechia.it

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, 2 anni di vero amore lontano da U&D: «Da tempo c'è spazio nei nostri cuori per un figlio, ora aspettiamo solo che la vita compia la sua magia» LA DOPPIA INTERVISTA ESCLUSIVA - https://www.eva3000.com/robert facebook

Gazzetta: “Nella conferenza stampa in programma alle 17.15 Alessandro Bastoni vuole difendere la propria onorabilità e prendersi la propria fetta di responsabilità. Bastoni spera, però, di mettere una parola fine alla vicenda e andare oltre, per potersi concent x.com