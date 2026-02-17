Alcune diventano icone nazionali altre superstar pop altre ancora simboli politici che rimangono nel tempo

La mascotte olimpica ha catturato l’attenzione del pubblico durante le Olimpiadi perché rappresenta un simbolo riconoscibile e amato. Questi personaggi, spesso creati con colori vivaci, diventano punti di riferimento per gli spettatori di tutto il mondo. Per esempio, durante le ultime gare, una mascotte con grandi occhi e sorriso contagioso ha fatto da guida tra le varie competizioni.

A ccanto allo sport, durante le Olimpiadi, c’è un altro protagonista silenzioso che appassiona il pubblico durante il periodo dei Giochi: la mascotte olimpica. Dagli orsi danzanti ai lupetti, queste creature sono pensate per incarnare lo spirito olimpico e l’identità del Paese ospitante. Il mondo conosce già bene Milo e Tina, le mascotte andate sold out di Milano Cortina 2026. Ma che fine fanno una volta finite le Olimpiadi? Nella maggior parte dei casi vengono dimenticate nel giro di pochi anni. Alcune, però, rimangono nella memoria collettiva: diventano icone nazionali, star mediatiche o persino simboli politici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alcune diventano icone nazionali, altre superstar pop, altre ancora simboli politici che rimangono nel tempo Leggi anche: FC 26 Speciale Italia 90: Come sbloccare Maldini, Baggio e le altre icone Maltempo in Campania: ecco che tempo farà a Napoli e nelle altre cittàLe previsioni meteo per la Campania indicano condizioni di maltempo nei prossimi giorni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. qualcuno ha il mio stesso problema che in modalità scura alcune app nella cartella sono bianche, una volta aperta la cartella diventano scure facebook